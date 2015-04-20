لعنة الإصابات مستمرة في الأهلي.. مؤمن ووليد وحسين وهاني الضحايا

تعرض رباعي الأهلي مؤمن زكريا وحسين السيد ووليد سليمان ومحمد هاني للإصابة في مباراة المغرب التطواني بدوري أبطال إفريقيا لتستمرة معاناة الفريق الأحمر مع الإصابات.

وتعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية بشرخ في معصم اليد وأكد طبيب الأهلي خالد محمود أن اللاعب تم تثبيت يده بشكل مبدئي لحين العودة إلى القاهرة وإجراء أشعة عليها وتحديد إذا كان سيحتاج لجبس أو جبيرة.

فيما طاردت آلام الخلفية الظهير الأيسر حسين السيد بعد نهاية المباراة وأكد خالد محمود أن اللاعب تحامل على نفسه لاستكمال المباراة.

فيما سيخضع الثنائي محمد هاني ووليد سليمان لفحص يوم الأربعاء لتحديد إمكانية مشاركتهما أمام دمنهور بعد تعرضهما لإصابات في الركبة خلال مباراة المغرب التطواني.

وكان الأهلي قد خسر في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف من المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.