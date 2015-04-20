تجديد حبس “مستريح جديد” بالغردقة استولى على 450 ألف دولار من 4 أشخاص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس مستريح جديد مالك شركة للاستشارات المالية 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد ان تعددت البلاغات ضده والقت مباحث البحر الأحمر القبض عليه بتهم النصب على عدد من المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم 4 مواطنين بتحرير محاضر ضد المدعو “محمد. أ. ع” صاحب شركة استشارات مالية، بمنطقة الكوثر بالغردقة يتهمونه بالنصب عليه فى مبالغ مالية لتوظيفها وانه يشبه المستريح في عمليات النصب وتوظيف الاموال.

تم إخطار اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر وتم ضبطه، وتبين أنه يدير شركة فى مجال الاستشارات المالية ويقوم بتوظيف الأموال والمضاربة بها فى البورصة، وذلك مع آخر يدعى ” ماهر. ح” هرب إلى جورجيا بعد أن خسرت الشركة أموال المواطنين بعد خسارتها فى البورصة.

وبالعرض على النيابة العامة تبين أن الشركة بدأت عملها فى مدينة الغردقة فى أول أبريل من العام الماضى بنظام تعاقد على دفع المبالغ واستلام نسبة أرباح 10% شهريا، وألا تقل نسبة الخسائر عن 10 % أيضا وتم التعاقد مع عدد من المواطنين بمبالغ مالية بلغت 350 ألف دولار أمريكى.

وتبين أن الشركة كانت تضارب فى البورصة وأسواق الذهب من خلال شركة عالمية، وبدأت فى التراجع من شهر سبتمبر 2014 بعد خسارتها مما أدى إلى تحرير محاضر من المواطنين ضد صاحب الشركة