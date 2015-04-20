سفارة اليونان بالقاهرة تعلن زيارة الرئيس اليونانى الجديد لمصر الخميس

قال بيان للسفارة اليونانية بالقاهرة، إن رئيس الجمهورية اليونانى الجديد "بروكوبيس بافلوبولوس" قرر زيارة مصر يومى 23 و24 من شهر أبريل الجارى.

يأتى قرار زيارة الرئيس اليونانى للقاهرة بعد شهرين فقط من انتخابه لأعلى منصب سياسى فى اليونان، وذلك فى ثانى زيارة رسمية له خارج بلاده بعد قبرص.

الرئيس اليونانى يلتقى بالسيسى ويحضر افتتاح دير مارجرجس

>وأوضح البيان أن رئيس اليونان سوف يلتقى خلال الزيارة بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وسيحضر الاحتفالات الرسمية لافتتاح دير "مارجرجس" بمصر القديمة، التى تنظمها بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، كما يلتقى مع ممثلى الجالية اليونانية فى مصر وعدد من رجال الأعمال اليونانيين.

وينتهز الرئيس اليونانى فرصة لقائه بالرئيس السيسى ليؤكد مجددًا على دعم اليونان لجهود مصر من أجل تحقيق النمو والازدهار، فى مناخ يسوده الأمن والاستقرار، وسوف يشدد على العلاقات القديمة والراسخة بين مصر واليونان، سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب، معربًا عن رغبة اليونان فى مواصلة تطوير العلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر، على أساس من التفاهم والدعم المتبادل بين البلدين، فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بجانب ذلك، فإن اليونان بصفتها عضوا فى الاتحاد الأوروبى، تمثل بوابة أوروبا فى شرق المتوسط ، ومصر لها تأثير كبير فى العالم العربى والشرق الأوسط، ولذا فإن تعزيز التعاون بين البلدين يمكن أن يخلق جسرًا من التعاون الدائم بين أوروبا ودول جنوب شرق المتوسط.

العلاقات بين مصر واليونان تاريخية

>وتتميز العلاقات بين مصر واليونان بامتدادها التاريخى، والدليل على ذلك وجود الجالية اليونانية فى مصر من آلاف السنين، فقد أشار هيرودوت فى كتاباته إلى وجود جالية يونانية فى بلد النيل منذ القرن الرابع قبل الميلاد، ولا زالت الجالية اليونانية المستقرة فى مصر تمثل جسرا للصداقة بين البلدين، كذلك يعتبر المصريون الذين يعيشون فى اليونان حلقة أخرى للوصل بين الشعبين الصديقين، نظرًا لارتباطهم بعلاقات وثيقة مع شعب اليونان واندماجهم فى المجتمع اليونانى.

درس رئيس اليونان "بروكوبيس بافلوبولوس" القانون فى جامعة أثينا، حيث تخرج مع مرتبة الشرف، ثم أتم دراساته العليا فى جامعة باريس 2، وحصل منها على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف.

عمل بالتدريس فى جامعتى باريس وأثينا وعزز مسيرته الأكاديمية وكتاباته الغزيرة بمسيرة سياسية طويلة، ففى عام 1974 شغل منصب سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم تولى عدة مناصب هامة داخل حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، تم انتخابه كنائب فى البرلمان لأول مرة عام 1996 وظل نائبا عن دائرة أول أثينا دون انقطاع منذ عام 2000 وحتى 2014، وقد تولى وزارة الداخلية فى الفترة من 2004 إلى 2009.

انتخب السيد "بافلوبولوس" رئيسا للجمهورية من البرلمان اليونانى فى 18 فبراير 2015، بأغلبية 233 صوتا من أصل 300.

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