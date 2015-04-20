غرق سفينة تحمل 300 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط

أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل منذ قليل عن غرق سفينة تحمل أكثر من 300 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الأوروبى اجتماعا عاجلا فى لوكسمبورغ لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية وتزايد حوادث غرق المهاجرين خلال محاولات الوصول إلى سواحل القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط.

ويأتى ذلك فى ظل مخاوف من مقتل مئات الأشخاص جراء غرق سفينة كانوا على متنها، خلال رحلتها من ليبيا إلى إيطاليا.

وكان أمس قد شهد حادث غرق قارب يحمل 700 مهاجر، لم ينج منهم إلا 28 فقط.

- المفوضية العليا للاجئين: مخاوف من غرق 700 مهاجر فى سفينة قرب ليبيا

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