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"تعليم" دمياط تحرر محضرا ضد مدرس تحرش بطفلتين بمدرسة ابتدائية

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"تعليم" دمياط تحرر محضرا ضد مدرس تحرش بطفلتين بمدرسة ابتدائية "تعليم" دمياط تحرر محضرا ضد مدرس تحرش بطفلتين بمدرسة ابتدائية
كشف مصدر، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن استبعاد معلم بمدرسة الفريق مدكور أبو العز التجريبية، والتحقيق قضائيا معه وسائق من خارج المدرسة كان بصحبته، لتحرشهم بطفلتين بالمرحلة الابتدائية داخل المدرسة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 4480 جنح كفر سعد، لافتا إلى إنه تم عرض الطفلتين على الطب الشرعى، مؤكدا أنه تم انتداب فريق من النيابة للتحقيق فى الواقعة.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم استبعاد المعلم وجار التحقيق معه من قبل الجهات القضائية، إضافة إلى استبعاده من المدرسة، مشيرا إلى أنه سيتم استبعاده نهائيا من المدرسة إلى ديوان الإدارة حال ثبوت التهمة عليه.


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