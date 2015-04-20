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محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع العاصمة خوفا من تفخيخها

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محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع العاصمة خوفا من تفخيخها محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع العاصمة خوفا من تفخيخها
أعلن جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، عن رفع 931 سيارة متهالكة من شوارع القاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بناءً على تعليمات صادرة لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور لرفع كل السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع وإيداعها بالمخازن والساحات المقررة وذلك فى إطار جهود المحافظة لنظافة شوارع القاهرة ورفع التشوهات منها والمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية مع تأمين عدم استغلالها فى أى أعمال إرهابية أو تفخيخها.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم إلى أنه تم تكليف الإدارة العامة للمتابعة الميدانية المحافظة لحصر كل السيارات المتروكة بالشوارع على مستوى أحياء القاهرة كلها، وتكليف رؤساء الأحياء برفعها مع عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم من رفعه وما يستجد.

وقال المحافظ إن السيارات التى يتم رفعها وتحمل لوحات معدنية يتم تسليمها للمرور للتصرف بها وتسليمها للمالك بعد سداد الغرامات المقررة، أما السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية يتم التحفظ عليها بالمخازن المحددة، ولا يتم تسليمها لملاكها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية وسداد الغرامات المقررة والتعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخرى وفى حالة عدم تقدم أحد لاستلامها سيتم تجميعها والإعلان عن بيعها كخردة بمزاد علنى لصالح صندوق خدمات المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بالمساهمة مع المحافظة بالإبلاغ عن أى سيارة متروكة بالشوارع من خلال خط التليفون الساخن الخاص بالمحافظة رقم (114) أو من خلال تقديم موقع السيارة على بوابة المحافظة الإلكترونية www.cairo.Gov.eg.. وشدد على رؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمرور بالتعامل بكل حزم مع أى بلاغ عن أى سيارة مهملة بالشوارع.


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