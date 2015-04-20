محلب يوجه المحافظين والوزراء بسرعة حل مشاكل ذوى الإعاقة

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، يرافقه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تنظمه الوزارة بالقرية الذكية خلال الفترة من 20-21 إبريل الجارى، تحت عنوان "دمج.. تمكين.. مشاركة"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

ويأتى هذا المؤتمر فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتى تتمثل فى عدة مشروعات هامة فى مجالات التعليم، والصحة، والتأهيل، وذلك بتكلفة تقدر بــ50 مليون جنيه سنوياً.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويأتى فى إطار تنفيذ محاور الخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يعد من أحد محاورها الأساسية دمج وتمكين ذوى الإعاقة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية لخدمة المجتمع باستخدام تقنيات وأدوات تكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات: يشهد المؤتمر الذى يعقد للسنة الرابعة على التوالى احتفاء محليا ودوليا كبيرا وحضورا عربيا قويا، حيث يشارك فى فعاليات الافتتاح رئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة الأردنى، ورئيس مجلس شئون الإعاقة بالسودان، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن العديد من الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى من كل من: البحرين، وتونس، والكويت، وسوريا، وممثلى عدد من المنظمات الدولية من الاتحاد الدولى للاتصالات، واليونسكو، والأمم المتحدة.

وأضاف: ستشهد فعاليات المؤتمر هذا العام إطلاق العديد من المبادرات المهمة فى مقدمتها إطلاق المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة والذى سيتم من خلاله وضع المعايير والأطر والسياسات الخاصة بالإتاحة التكنولوجية لذوى الاحتياجات الخاصة بعد إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة، ومنوط به كذلك تطوير برمجيات وتطبيقات ذوى الإعاقة وتعريبها، وتنمية وبناء قدرات مطورى البرمجيات، حيث من المنتظر أن يقدم المركز خدماته لأكثر من 55 مليونا من ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربى ككل.

وسيقوم المركز بتوفير المنح التدريبية المخصصة لذوى الإعاقة مثل: منحة رخصة قيادة الحاسب الآلى، حيث تقدم لهذه المنحة حتى الآن 366 شخصا من ذوى الإعاقة اجتاز منهم المنحة بنجاح 129 ويجرى حاليا تدريب 237، كما يقدم المركز منحة التدريب والتوظيف من أجل فرصة عمل أفضل، وهى المنحة التى يتم من خلالها تدريب الأشخاص من ذوى الإعاقة على مهارات بعينها مثل التسويق الهاتفى وإدخال البيانات والأعمال الإدارية، تلك البرامج التى تم تحديدها من قبل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقوم باختيار بعض المتدربين لشغل الوظائف بها، ولقد تم الانتهاء من مشروع تجريبى حيث تم تدريب 210 أفراد من الأشخاص ذوى الإعاقة وتم توظيف 75% ممن اجتازوا التدريب فى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويجرى حاليا الإعداد لإلحاق 250 فردا بالمنحة.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر هذا العام أيضاً إطلاق أول قاموس لغة إشارة تعليمية موحدة، والذى نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ليتم تطبيقه داخل مدارس الصم وضعاف السمع.

وخلال حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية المهنية للمعلم لتدريب المعلمين المتعاملين مع الطلبة من ذوى الإعاقة، وذلك بهدف رفع كفاءة أداء المعلم وتعريفه بأحدث الأساليب الحديثة المتطورة التى تصب فى مصلحة العملية التعليمية، وذلك لتلبية متطلبات مبادرة الألف مدرسة المخصصة لذوى الإعاقة، والتى سبق وأن أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب 5400 من معلمى التربية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة الألف مدرسة، والتى شملت تأهيل 245 مدرسة من مدارس ذوى الإعاقة وإمدادها بالأجهزة والبرمجيات لرفع مستوى أداء العملية التعليمية بها، وجار حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من المبادرة والتى تتضمن دعم 500 مدرسة بالإضافة إلى تدريب 5000 معلم.

وقال الوزير: "تبلغ فترة تنفيذ الاتفاقية عاما من تاريخ التوقيع عليها وبتكلفه تقدر بـ 2.5 مليون جنيه، وتمثل قيمة التدريب على حزمة برمجيات الحاسب الآلى، وقاموس لغة الإشارة الموحدة، وأساسيات الدمج التعليمى، هذا فضلا عن التدريب على المهارات الشخصية".

هذا وقد قام رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم خريجى منحة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى لذوى الإعاقة، وأيضا تكريم خريجى منحة التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين فى مسابقة تمكين لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوى الإعاقة.

واستمع محلب إلى مطالبهم باهتمام، وكلف الوزراء والمحافظين المعنيين بسرعة حلها، خاصة أن أبناءنا هؤلاء تحدوا التحدى، وتغلبوا على إعاقتهم، وتميزوا فى المجالات التكنولوجية.

ويقام على هامش المؤتمر معرض للتكنولوجيات المساعدة، يشارك فيه أكثر من 20 شركة ومنظمة مجتمع مدنى، تقوم بعرض أحدث التقنيات العالمية فى مجال التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بين تلك الشركات عدد من الشركات الفائزة فى مسابقة تمكين للبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتى تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل سنوى للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى هذه المجالات.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع وزارة التربية والتعليم كذلك فى تنفيذ مشروع مدارس الدمج التعليمى وهى المدارس المعنية بدعم ذوى الإعاقات البسيطة داخل مدارس التعليم العام، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منه والتى تتضمن نحو 300 مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث تم دعم وتأهيل 35 مدرسة فى كل من محافظات الفيوم وأسوان وبنى سويف، ويجرى حاليا الاستعداد لتنفيذ باقى مدارس هذه المرحلة خلال الفترة القادمة.

- محلب يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لذوى الإعاقة بالقرية الذكية

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