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محلب يتفق مع شركات السكر بالالتزام بعدم تحريك الأسعار فى السوق المحلى

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محلب يتفق مع شركات السكر بالالتزام بعدم تحريك الأسعار فى السوق المحلى محلب يتفق مع شركات السكر بالالتزام بعدم تحريك الأسعار فى السوق المحلى
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، بشأن صناعة السكر فى ، وذلك بحضور وزيرى التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجموعة من رؤساء مجالس إدارة شركات صناعة السكر.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالعمل على النهوض والحفاظ على صناعة السكر فى مصر، باعتباره سلعة استراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصد والكميات اللازمة للاستهلاك باسعار مخفضة.
> كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أى تهديدات فى ظل انخفاض الاسعار العالمية للسكر، ما يؤدى إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلية، ويهدد صغار مزارعى قصب السكر والبنجر ويعرضهم للخسائر، ومؤكداً فى الوقت نفسه عدم تحريك سعر السوق الداخلى بأى زيادة على المستهلك.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الالتزام بعدم تحريك بيع السكر فى السوق المحلى حتى لا يضار المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الصناعة المحلية للسكر، والحفاظ على حقوق كافة الأطراف الداخلة فى عمليات تصنيع السكر بداية من المزارعين، حتى المستهلكين، مروراً بالمصنعين، مع ضرورة تحقيق توازناً بين كافة الأطراف.


>محلب يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لذوى الإعاقة بالقرية الذكية
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‏‫محلب يجتمع برئيس دار الهندسة لبحث تطوير أرض المعارض بمدينة نصر
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مصر 365

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