بالصور.. حى العامرية يرفع 48 طن مخلفات غرب الإسكندرية

شن حى العامرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، اليوم الاثنين، من خلال إدارة الرصد البيئى بالحى والمهندسة رشا شوقى مديرة الإدارة ومعاون رئيس الحى حملة موسعة لإزالة المخلفات والقمامة من نطاق الحى.

وتم رصد وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بشارع حسنى مبارك ومخزن الزيت التى لم يتم رفعها، وتم توجيه عدد (4) سيارات تابعة للحى ولودر، حيث تم رفع (16) نقلة بإجمالى 48 طن مخلفات وقمامة.



>

رفع مخلفات من نطاق حى العامرية



>

رفع 48 طن مخلفات



>

رفع 16 نقلة مخلفات