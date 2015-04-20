الفيوم تشارك بمعرض للصناعات اليدوية بالمهرجان الدولى للحرف التراثية

شاركت محافظة الفيوم فى المهرجان الدولى للحرف التراثية الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فى الفترة من 19-25 أبريل الجارى، بعدما كلف المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، هيئة تنشيط السياحة بالفيوم بالمشاركة فى فعاليات المهرجان بمعرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية التى تشتهر بها المحافظة مثل منتجات النخيل والخوص والخزف والفخار وغيرها.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تبادل الثقافات مع الشعوب الأخرى والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها المحافظة، إلى جانب التعريف بالمنتجات اليدوية التراثية التى تتميز بها الفيوم.

كان الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، قاما بافتتاح وقائع المهرجان مساء أمس على مسرح القلعة بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية، وأقيم على هامش المهرجان عدة معارض للمنتجات الحرفية والتراثية التى شاركت بها عدد من قصور الثقافة والجمعيات.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم تفعيل دور مركز الصناعات الحرفية بالسيليين وإقامة عدد من المعارض للمنتجات اليدوية بالمركز حتى يصبح مركزاً ثقافياً ومزاراً للسياح يسهم فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة والحفاظ على الصناعات التراثية الفيومية من الاندثار.



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جانب من المعروضات



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السياح داخل المعرض