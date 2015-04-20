مباحث التموين تحبط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز، قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 230 أسطوانة لدى أحد المستودعات بالجيزة، نتيجة امتناع صاحب المستودع عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لصاحب مستودع، لتصرفه فى 220 أسطوانة فى السوق السوداء.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات أسطوانات البوتاجاز المدعم، فتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من بيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى، وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

- ضبط أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية داخل مكتبة بالإسكندرية