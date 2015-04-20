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حبس عامل 4 أيام لحيازته 20 قطعة حشيش بسوهاج

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حبس عامل 4 أيام لحيازته 20 قطعة حشيش بسوهاج حبس عامل 4 أيام لحيازته 20 قطعة حشيش بسوهاج
أمر المستشار أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم حسنى – م – ع 33 سنة عامل ومقيم بقرية روافع القصير 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد 20 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع. بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

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