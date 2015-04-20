النيابة تستعجل التحريات فى اتهام مدرس بهتك عرض تلميذة بالجمالية

أمر أحمد حسن وكيل نيابة الجمالية، بإشراف المستشار حازم عبد الشكور، باستعجال تحريات رجال المباحث، حول واقعة اتهام مدرس بهتك عرض تلميذة داخل شقة أسرتها بالجمالية.

كانت البداية بتلقى قسم الجمالية بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه "حمدى.ا" مدرس عمره 50 سنة بهتك عرض طفلتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل الشقة سكنها، فتحرر بالواقعة المحضر اللازم.

وألقى رجال المباحث القبض على المدرس وأحالوه إلى النيابة، فكشفت تحقيقاتها أن المجنى عليها عمرها 9 سنوات، أخبرت والدتها عقب انتهاء الدرس الخصوصى، بأن المدرس لامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها وأخبرها بأنه مثل والدها، ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة اتهمته فيه بهتك عرض ابنتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث فأكدت صحة الواقعة، وفأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض التلميذة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المدرس المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف الثانى الابتدائى أثناء تلقيها درسا خصوصيا داخل شقتها بمنطقة الجمالية.