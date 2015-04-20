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سقوط متهمين كونا عصابة نصب بانتحال صفة موظفين كبار فى روض الفرج

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سقوط متهمين كونا عصابة نصب بانتحال صفة موظفين كبار فى روض الفرج سقوط متهمين كونا عصابة نصب بانتحال صفة موظفين كبار فى روض الفرج
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط كل من، "عبد الحافظ.ع.ع" 40 سنة عاطل، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل "مكتب الوزير" وآخر لوزارة الداخلية "برتبة رائد" (مزورين)، وحقيبة بداخلها 3 بكرات شريط لاصق، وأظرف فارغة وأخرى تحوى قصاصات من ورق الجرائد على هيئة مبالغ مالية.

كما تم ضبط "باسم.إ.ا" 41 سنة سكرتير نيابة سابق مفصول، وبحوزته 4 كارنيهات منسوب صدورها لوزارة العدل "محكمة الاستئناف، والنيابة العامة، ومكتب التفتيش القضائى، وكارنيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( مزورة )، قائد السيارة رقم س أ هـ 517 ماركة جيلى موديل 2015م ملك زوجته.

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة باستخدام المضبوطات، وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة مبلغ 75 ألف جنيه من "ميشيل.م.م" 30 سنة صيدلى، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1807 لسنة 2005م جنح القسم، وإنفاقهما المبلغ متحصلات الحادث على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى.

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مصر 365

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