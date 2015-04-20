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القبض على 61 من القيادات الوسطى للإخوان.. و4 من العمليات النوعية

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القبض على 61 من القيادات الوسطى للإخوان.. و4 من العمليات النوعية القبض على 61 من القيادات الوسطى للإخوان.. و4 من العمليات النوعية
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيمات الموالية له من المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط (61) من تلك العناصر .

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (4) من أعضاء تلك اللجان بمحافظتى ( القليوبية، الفيوم ).

كما تم ضبط اثنين من العناصر الإخوانية بمحافظة الإسكندرية لقيام أحدهما بإنشاء صفحة على التواصل الاجتماعى تقوم بالتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة، بينما قام الأخير بتقديم الخدمة له دون ترخيص.

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