ضبط 5 أطنان سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المحلة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 5 أطنان سولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص بقرية الحوامدية مركز المحلة، قبل بيعها فى السوق السوداء بزيادة عن السعر الرسمى.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "ر.ا.ر" 25سنة، مقيم بقرية الحوامدية مركز المحلة بإنشاء محطة وقود بدون ترخيص بطريق قرية بشبيش دائرة المركز، وقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء بسعر مرتفع عن السعر الرسمى، وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، وباستهداف المحطة تم ضبط 5 أطنان سولار مدعم.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، تحرر المحضر 17503 جنح مركز المحلة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.