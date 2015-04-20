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وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس اعتراضا على قرار فصلهم

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وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس اعتراضا على قرار فصلهم وقفة لعمال زيوت المتكاملة بالسويس اعتراضا على قرار فصلهم
نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس، احتجاجا على قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستغناء عن 480 عاملا من العاملين بالمصنع، ورفض صرف رواتب العمال للشهر الثانى على التوالى.

وقال هانى معوض، أحد العاملين، إن الهدف من وقفتهم المطالبة بتدخل المسئولين بالسويس لإنقاذهم وأسرهم من التشرد، والمطالب من الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بالوقوف إلى جوارهم.

وأضاف محمد إسماعيل، موظف بالشركة، أنهم يعانون منذ شهور من مشاكل بالشركة، وتعنت إدارى ووقف صرف رواتبهم، بحجة أن الشركة تخسر، وأنهم منذ شهرين لم يحصلوا على أى مستحقات مالية من الشركة، فضلا عن صدور قرار تعسفى بفصلهم، وذلك حسب زعمه.

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مصر 365