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بالصور.. شهيد المنوفية في “انفجار مدرعة رفح” طلب الشهادة فتقبلها الله

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بالصور.. شهيد المنوفية في “انفجار مدرعة رفح” طلب الشهادة فتقبلها الله بالصور.. شهيد المنوفية في “انفجار مدرعة رفح” طلب الشهادة فتقبلها الله

النقيب أحمد عبد السلام سلامة، شهيد المنوفية في انفجار مدرعة رفح

دعا النقيب أحمد عبد السلام سلامة بالشهادة فنالها، فجر اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للقوات المسلحة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، حيث كان الشهيد فى آخر كلماته بين أصدقائه يدعو الله دائما بالشهادة .

والشهيد أحمد سلامة 25 سنة من أبناء مدينة منوف محافظة المنوفية لم يتزوج بعد ويعول والده ووالدته المسنين على المعاش.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الحزن الشديد على فراقه، ونعاه عدد من أصدقائه بصور له أثناء قيامه بواجبه الوطنى فى الدفاع عن تراب .

النقيب أحمد عبد السلام سلامة شهيد المنوفية في “انفجار مدرعة رفح”.

 

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