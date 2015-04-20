دولة الكويت تضع ضوابط جديدة للموافقة على منح إقامة عمل للوافدين المصريين

صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن دولة الكويت قد وضعت ضوابط جديدة للموافقة على منح إقامة عمل للوافدين المصريين تتمثل فى تقديم صحيفة حالة جنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة ومصدقة من وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين ومن السفارة الكويتية بالقاهرة.

وأهاب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالمواطنين المصريين المسافرين للكويت بتأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة ( بحثاً عن فرصة عمل ) اصطحاب صحيفة الحالة الجنائية المطلوبة – (علما بأن صلاحية الصحيفة 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار) – وكذلك كافة أوراقهم ومستنداتهم الأصلية مثل (شهادات الدراسة – شهادات الخبرة – رخص القيادة وشهادات البيانات الخاصة بها – عقد الزواج – الطلاق – شهادات الميلاد ) على أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية المصرية.