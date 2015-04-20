جرعة من بريق المجوهرات لإطلالتك اليومية البسيطة

تحتاج السيدة الأنيقة للمجوهرات مهما بلغت البساطة في إطلالتها، ولا يمكن أن تستغني عن هذا البريق الذي يزيد من أنوثتها ويعزز ثقتها بنفسها حتى في الإطلالات اليومية سواء في العمل أو الزيارات البسيطة، وقد تفهمت العديد من الماركات حاجة السيدات للمجوهرات البسيطة والناعمة، وقدمت خيارات متنوعة لهذا النوع من المجوهرات، ومن أبرزها ماركة لازوردي L'azurde التي قدمت أجمل التصاميم اليومية لتلبي متطلبات إطلالتك اليومية.

تنوعت المجوهرات اليومية الناعمة التي قدمتها دار المجوهرات الشهيرة بين الذهب الأصفر والأبيض والألماس لتوفر ما يتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، كما قدمت أشكالاً أنيقة للسيدات بتصاميم وقورة ورزينة متنوعة بين الأساور والأقراط والعقود الناعمة، ولبّت احتياج الشابات الباحثات عن البساطة والراحة، فقدمت العديد من الأساور اليومية البسيطة التي يمكن أن ترتديها في المدرسة أو الجامعة بدون أي مبالغة.

كما تعاونت لازوردي مع الفاشينيستا السعودية الأنيقة العنود بدر لتقدم مجموعات أنيقة من المجوهرات الماسية الناعمة التي ستكون خياراً مثالياً لتضفي بريق المجوهرات على إطلالتك.

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض التصاميم الناعمة والبسيطة لمجوهرات لازوردي اليومية لتختاري منها ما يتناسب مع إطلالتك اليومية.