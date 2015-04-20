أزياء "ريمامي" الصيفية بإلهام رياضي عصري



لا يزال الأسلوب الرياضي العصري متربعاً على رأس قائمة اتجاهات الصيف على الرغم من أن ظهوره الأول يعود للصيف الماضي أو ما قبله، ويبدو أن المصممة ريم البنا أرادت التأكيد على حضور هذا الاتجاه تحديداً، حيث استوحت مجموعة ماركة "ريمامي" لربيع وصيف 2015 من الملاكمة.

جاءت هذه المجموعة مزينة برسومات عصرية واضحة للأدوات الرياضية المستخدمة في الملاكمة كالقفازات وغيرها، وقد أرادت المصممة من هذا الإلهام لفت الانتباه للحروب والنزاعات حول العالم، ومع طغيان واضح للون الأبيض والألوان الحيادية كالبيج والرمادي حرصت المصممة على أن تضيء تصاميمها بألوان قوية وجذابة كالعودي والكحلي والأسود.

عرفت المصممة ريم البنا بقصاتها الجريئة وتصاميمها العصرية، وهذا ما نشاهده في مجموعتها لربيع وصيف 2015، حيث جاءت بتصاميم أنيقة لا تشبه ما ترينه عادة في محلات الأزياء، وهذا باعتقادنا هو العامل المميز تصاميم "ريمامي" تحديداً، فقد زينت الفساتين والجاكيتات بقصات ملفتة لتبتعد بها عن الإطلالة العادية والمملة وتميّز من ترتديها بلوك عصري ولافت.

شاهدي ما قدمته المصممة ريم البنا في مجموعة "ريمامي" لربيع وصيف 2015، وشاركينا برأيك.



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