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أجمل الحقائب النسائية للصيف من مالبيري

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أجمل الحقائب النسائية للصيف من مالبيري أجمل الحقائب النسائية للصيف من مالبيري

الإثنين 20-04-2015 14:38

تجعل مالبيري Mulberry الأشياء الجميلة عملية جداً والأشياء العملية جميلة جداً، وهو جوهر مجموعة أكسسوارات ربيع وصيف 2015. تتمتع حقيبة اليد الكبيرة والجديدة، "بلوسوم" (Blossom)، بالكثير من المساحة الداخلية لحمل كل ما يحتاج إليه الشخص، وهي متوفرة بمجموعة واسعة من الجلود بالإضافة إلى خيارات متعددة من الألوان لتلبي أذواق الجميع. استوحيت تشكيلة من الجلود تمتاز بلمسة أخيرة تشبه الحياكة من طبعة الخيزران من مجموعة الأزياء الجاهزة.

أما حقيبة اليد الكبيرة الأخرى فهي "أرونديل" (Arundel) التي ابتُكرت مع أخذ الحياة النشطة بعين الاعتبار. تمتاز هذه الحقيبة الانسيابية والعصرية ببنية بسيطة ولمسة أخيرة غير مزدحمة، وأيضاً بمساحة داخلية رحبة تستطيع أن تستوعب ملفات قياس A4 وكومبيوتر محمول قياس 13 بوصة، كما تم إضافة جيب وسطي مع سحاب لمزيد من التنظيم.

توفر تشكيلتا الحقائب "أليس" (Alice) و"دوروثي" (Dorothy) اللمسة الجوهرية لتحديث تفاصيل مالبيري في الموسم الجديد. جاءت فكرة "دوروثي" من تصميم محفوظ في الأرشيف لحقيبة ساعي البريد مع قفل، كما تتمتع بشكل كلاسيكي مستوحى من شكل حقائب العمل، وبتركيبة عملية من مسكة علوية وحزام يمكن نزعه لحملها عبر الجسم. أما حقيبة "أليس" فتتميز بشكل أكثر نعومة، لكن التركيز يبقى على بقائها عالية الإفادة – يوجد أسلوب السحاب الكامل للواتي تفضّلنه، مع حزام عريض من الجلد يمكن نزعه.

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سيدتي