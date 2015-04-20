بالصور: هكذا كانت مسيرة جيزيل بوندشين على منصات العروض

أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة جيزيل بوندشين Gisele Bundchen عن اعتزالها عروض الأزياء بعد أن قضت ما يقارب 20 عاماً في هذا المجال، وقد كانت سنواتها حافلة بأجمل الإطلالات سواء على منصات العروض أو على السجادة الحمراء في احتفالات الموضة.

وتعتبر جيزيل من أجمل العارضات في العالم، فبعد أن بدأت في عمر 14 عاماً وتعاونت خلال سنوات عملها كعارضة أزياء مع أكبر دور الأزياء العالمية، منها: Chanel ، Valentino ، McQueen، YSL، ومازالت حتى السنوات الأخيرة على الرغم من قلّة ظهورها مطمحاً لكل مصممي الأزياء، وقد جعلتها مكانتها البارزة في هذا المجال كأغنى عارضات الأزياء في العالم.

وقد اختارت العارضة الشهيرة أن تختم مسيرتها الحافلة في بلدها البرازيل، حيث صرحت بأنها حلمت دائماً بختام مسيرتها هناك، حيث ظهرت العارضة بـ3 إطلالات مختلفة في عرض ماركة Colcci خلال أيام أسبوع الموضة في ساوباولو، وفي ختام العرض كرّمت العارضة بأن ارتدت جميع العارضات قمصاناً تحمل صورتها وظهرن معها احتفاء بها.

على الرغم من أننا سنفتقد ظهور جيزيل بوندشين الطاغي وشخصيتها المذهلة على منصات العروض في المستقبل، إلا أنها ستبقى وجهاً إعلانياً للعديد من دور الأزياء المختلفة كما ستتفرغ لمشاريعها الأخرى.

شاهدي معنا بالصور مسيرة جيزيل بوندشين في عروض الأزياء العالمية منذ بداياتها وحتى آخر ظهور لها على منصات العروض.



سيعجبك أيضاً:

Burberry تستضيف أجمل النجمات في لوس أنجلوس

فيكتوريا بيكهام تبلغ الـ 40 وأناقتها تبلغ ذروتها