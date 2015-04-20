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بتوجيهات من الرئيس.. محافظ الإسكندرية يأمر بإيداع سيدة بدار رعاية المسنات

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بتوجيهات من الرئيس.. محافظ الإسكندرية يأمر بإيداع سيدة بدار رعاية المسنات بتوجيهات من الرئيس.. محافظ الإسكندرية يأمر بإيداع سيدة بدار رعاية المسنات

السيدة المسنة ليلى صالح أحمد

أمر محافظ الإسكندرية الدكتور هاني المسيرى، الشئون الاجتماعية بإيداع السيدة “ليلى صالح أحمد” بدار الهداية لرعاية السيدات المسنات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية على أن تتكفل الشئون الاجتماعية بكامل تكاليف إقامتها وعلاجها ومأكلها وملبسها، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح وتكليف الجهات المسئولة بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، بحسب الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت الصفحة الرسمية للسيسي إن السيدة ليلى، لها شقيقان متوفيان، كانت تفترش الأرض بجوار سور المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية لعدم وجود مأوى لها وكانت تعتمد على مساعدات المارة، وأنه تم عمل الإجراءات اللازمة لدخول و إيداع السيدة ليلى دار الرعاية وتوفير كافة الإحتياجات لها و الإطمئنان على إستقرار حالتها الصحية

وأضافت أن السيدة ليلى صالح أحمد كانت تعمل بالخياطة في أكبر أتيلية لفساتين العرائس بالإسكندرية و كانت تمتلك منزل من ميراث والدها تم إزالته و لم تجد مأوى لها سوى الشارع .

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