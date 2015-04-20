جنايات طنطا تقضى بحبس إخوانى 6 سنوات لتعديه جنسيا على طفل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم وعضوية المستشارين مصطفى لطفى المغازى وخالد أحمد عمار وسكرتارية محمد العنانى، بحبس الإخوانى وليد مدحت أحمد حسنين البنا، بالسجن 6 سنوات، فى القضية رقم 3600 لسنة 2014 جنايات بسيون كلى 2435 لسنة 2014 غرب طنطا بتهم ممارسة الرذيلة مع الطفل خالد شاكر محمد حسنى مواليد 97 داخل شقته.

كان ضباط الأمن الوطنى قد قاموا بمأمورية لتنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر للمتهم من النيابة العامة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على غير أحكام القانون واعتناقه الفكر التكفيرى والجهادى، وفوجئ ضباط الأمن الوطنى بممارسة المتهم الرذيلة مع الطفل.

وتم تقديم المتهم للمحاكمة، وأكد تقرير الطب الشرعى على ممارسة المتهم للرذيلة مع الطفل، وقيام المتهم بالاعتداء الجنسى على المجنى عليه، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات.

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