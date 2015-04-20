أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية داخل مكتبة بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية داخل مكتبة بالإسكندرية ضبط أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية داخل مكتبة بالإسكندرية
تمكن ضباط مباحث بالإسكندرية من ضبط صاحب مكتبة لحيازته أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية المحظور بيعها.

وكانت معلومات قد وردت إلى رجال مباحث التموين عن قيام صاحب مكتبة بمنطقة العامرية غرب المدينة ببيع الألعاب النارية والشماريخ، معرضا حياة المواطنين للخطر، حيث تم مداهمة المكتبة بعد تقنين الإجراءات، وضبط 19 ألفا و125 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

كما ضبط صاحب مخزن للمواد البترولية بمنطقة العامرية يقوم بإدارته بدون ترخيص، وتجميعه للسولار والبنزين المدعمين وبيعهما بالسوق السوداء بأزيد من السعر المحدد، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وضبط داخل المخزن ألفى لتر سولار ومائتى لتر بنزين.. وقد تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم