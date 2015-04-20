ضبط أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية داخل مكتبة بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط صاحب مكتبة لحيازته أكثر من 19 ألفا من الألعاب النارية المحظور بيعها.

وكانت معلومات قد وردت إلى رجال مباحث التموين عن قيام صاحب مكتبة بمنطقة العامرية غرب المدينة ببيع الألعاب النارية والشماريخ، معرضا حياة المواطنين للخطر، حيث تم مداهمة المكتبة بعد تقنين الإجراءات، وضبط 19 ألفا و125 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

كما ضبط صاحب مخزن للمواد البترولية بمنطقة العامرية يقوم بإدارته بدون ترخيص، وتجميعه للسولار والبنزين المدعمين وبيعهما بالسوق السوداء بأزيد من السعر المحدد، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وضبط داخل المخزن ألفى لتر سولار ومائتى لتر بنزين.. وقد تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.