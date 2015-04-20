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للمرة الثانية خلال يومين.. زوج يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بحلوان

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للمرة الثانية خلال يومين.. زوج يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بحلوان للمرة الثانية خلال يومين.. زوج يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بحلوان
للمرة الثانية خلال يومين، تخلص زوج من زوجته وقتلها بطلق نارى فى حلوان.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم حلوان من ضبط "إيهاب.أ.ش" 48 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة بلى تركى الصنع"، لقيامه بالتعدى على زوجته "حنان.ع.ع" 38 سنة موظفة، بالسلاح النارى المضبوط بحوزته محدثا إصابتها "بطلق نارى بالصدر والتى أودت بحياتها" بسبب خلافات عائلية فتحرر عن ذلك المحضر رقم 10638 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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