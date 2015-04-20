مصرع شاب شنقا فى ظروف غامضة بأبو تيج بأسيوط

لقى شاب مصرعه شنقا فى ظروف غامضة بمركز أبو تيج فى أسيوط.

كان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لقسم شرطة أبو تيج بالعثور على جثة شاب مشنوقا بمنزله بشارع أبو خضير بمدينة أبو تيج.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، وتبين مصرع " عمر .أ. م " 29سنة مقيم شارع أبو خضير بمدينة أبو تيج ووجود آثار شنق حول رقبته ,تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو تيج المركزى.

ويكثف ضباط مباحث أبو تيج جهودهما لكشف ملابسات الحادث والاسباب الحقيقية وراء الحادث، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .