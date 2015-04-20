مديرية أمن القاهرة تشن حملة لإزالة المخالفات بمنطقة كوبرى قصر النيل

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة مكبرة بمنطقة كوبرى قصر النيل ومحيطها، اليوم الاثنين، بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وقادها اللواء إيهاب رشدى مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب وبمشاركة الإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة استهدفت رفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين.

وأسفرت تلك الحملة فى مجال المرافق عن إزالة 124 مخالفة إدراية و32 إشغال طريق و8 تلوث بيئة و36 بائع جائل، و4 عربة مأكولات، وفى مجال المرور تم ضبط 3 حالات سير عكس الاتجاه، و145 مخالفات نموذج 125، و21 تكبيل بالكلابش، و4 سيارات محجوزة، و8 حجز دراجات بخارية، و28 رخصة مسحوبة، كما تتواصل حملات قطاع أمن القاهرة فى كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط، وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.