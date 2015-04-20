القبض على 4 بتهمة تعاطى المخدرات بحملة على وادى الملاك بالإسماعيلية

ألقت حملة أمنية القبض على أربعة أشخاص بتهمة تعاطى المخدرات، بمنطقة وادى الملاك بطريق القاهرة الصحراوى.

وقال مصدر، إن حملة شنتها قوة من مركز شرطة التل الكبير، مدعومة من قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى استهدفت بؤرة إجرامية بمنطقة السحر والجمال بوادى الملاك أسفرت عن ضبط أربعة من متعاطى المخدرات ومعاونى التجار، وسيارة و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وأضاف المصدر، أن الحملة ضبطت حسن م.م. 24 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل – سرقة متجر ، وأحمد ع. ع. 43 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتان، ومحمود ع. د. 22 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل – سرقة متجر، وياسر م. أ. 37 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد".

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