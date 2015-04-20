بالصور .. جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء بمدن المحافظة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاثنين، بجولة ميدانية، لثلاث مدن وهى مدينة أبوزنيمة، ومدينة أبورديس، ومدينة رأس سدر، ويرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود سامى نائب مدير الأمن، ومديرى الإدارات وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

وتفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقب وصوله مطار أبورديس مسجد عباد الرحمن الذى تم بناؤه بتبرع من أحد رجال الأعمال بالمدينة، وتبرع المحافظ بمبلغ 10 آلاف جنيه لبناء مظلة خارجية للمسجد، وكلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بإرسال دعوة لوزير الأوقاف أو نائب لزيارة ودعم الجامع، وإلقاء خطبة يوم الجمعة بالمسجد الجديد، كما كشف المحافظ عن إنشاء مجمع للأديان بمدينة سانت كاترين، وفتح باب التبرع لإنشائه.

وتبرع المحافظ بمبلغ 50 ألف جنيه، وتبرع رجل أعمال بمبلغ 100 ألف، ومستثمر آخر تبرع بمليون جنيه.

وتفقد المبنى الجديد لمجلس مدينة أبورديس، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، ومن المقرر افتتاحه بعد يومين، كما تم افتتاح مزرعة نموذجية بتجمع البدع بقرية الرملة بمدينة أبو زنيمة تتضمن ثلاثة أحواض مزارع سمكية لإنتاج 3000 طن للحوض الواحد، بالإضافة لزراعة 50 فدان أشجار رمان وتين وزيتون وبرتقال، و20 صوبة لإنتاج الخضراوات من طماطم وفلفل وخيار وتربية الأغنام والماعز.

كما قام المحافظ بافتتاح وحدتين صحيتين والإدارة الزراعية ومدرسة عرب الدروز الابتدائية بوادى صدر بمدينة رأس سدر.

ثم اختتم اللواء خالد فودة جولته بجلسة مع مشايخ وعواقل البدو، الذين أكدوا دعم الجيش والشرطة بالمحافظة.



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والشيخ جلال وكيل الأوقاف اللواء محمود عيسى سكرتير المحافظ يفتتح مسجد عباد الرحمن أبورديس



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المحافظ والمهندس محمد السقا رئيس جهاز التعمير واللواء محمد الريس السكرتير المساعد أثناء تفقد مجلس مدنية أبورديس



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اللواء خالد فودة واللواء محمود عيسى سكرتير المحافظ والسيد سويلم وكيل التربية والتعليم أثناء افتتاح مدرسة الرملة



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المحافظ والمهندس محمد السقا اللواء محمود سامى نائب مدير الأمن أثناء افتتاح مزرعة المنوذجية بوادى البدع



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المحافظ ورئيس جهاز التعمر أثناء تفقد أحواض سمكية