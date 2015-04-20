وقفة لعمال غاز مصر بالمنوفية احتجاجا على نظام الترقيات بالشركة

نظم اليوم العشرات من عمال شركة غاز مصر بالمنوفية، وقفة احتجاجية أمام مقر خدمة العملاء بمدينة شبين الكوم، وذلك للتصعيد ضد ما وصفوه بتهديدات إدارة الشركة لعدد من القيادات العمالية .

وأكد أحد العمال، أنهم علموا اليوم باستدعاء كل من ياسر أبو السعود، وإسلام الخشن من محافظة القاهرة، وشريف رأفت وهانى منصور وأيمن سمير من محافظة المنوفية، ومحمد صلاح من محافظة الغربية، أمام النيابة العامة .

وأوضح العمال، أن إدارة الشركة تتعنت فى تنفيذ مطلبهم الشرعى بتطبيق اللائحة الأساسية للفنيين والعمال بالشركة، ونظام الترقيات أسوة بالمهندسين والإداريين، إلا أن إدارة الشركة ترفض مطالبهم، وأنهم مستمرون فى الاعتصام والتصعيد حتى تنفيذ المطالب.