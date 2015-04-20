نقل 43596 معتمرا بموانئ البحر الأحمر خلال عمرة المولد النبوى الشريف

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم نقل 43596 معتمرا بموانئ البحر الأحمر بميناءى سفاجا ونويبع.

حيث تم نقل 34430 معتمرا على متن 780 باص عمرة بميناء نويبع مغادرة 17852 معتمرا على متن 404 باص عمرة ووصول 16578 معتمرا على متن 376 باص عمرة.

كما تم نقل 9166 معتمرا بميناء نويبع، مغادرة 5608 معتمرين، ووصول 3558 معتمرا، على متن العبارة أمانة على خط سفاجا – ينبع .

وأشار مصطفى، إلى أن موانئ البحر الأحمر رفعت درجة الطوارئ بموانيها استعداد لعمرة رجب وشعبان ورمضان .

من ناحية أخرى، صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ البحر الأحمر شهدت خلال شهر مارس الماضى استقبال ومغادرة كميات متنوعة من البضائع العامة بكافة موانيها.

وتم استقبال 131749 طن قمح و145620 طن بوتاجاز و157273 طن كلينكر، كما تمت مغادرة 176618 طن فوسفات و 38273 طن أسمنت .

كما تم نقل كميات من البضائع الخطرة والمعدات اللازمة للاستخدام فى بعض الصناعات منها 14508 أطنان معدات وارد 12136 طن وصادر 2372 طنا، و56304 طن بضائع خطرة وارد 49846 طنا وصادر 6458 طنا.

على جانب آخر، يستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة السياحية الباتروس، وعلى متنها 511 سائحا من مختلف الجنسيات و369 فرد طاقم قادمة من ميناء شرم الشيخ.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة رأس تنورة، وعلى متنها 8606 أطنان زيت نخيل قادمة من ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة دودو وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 54 شاحنة 7 راكبا وتغادر السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و10 ركاب.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة الحرية 2 وعلى متنها 83 شاحنة و 1 سيارة والسفينة المختار، وعلى متنها 32500 طن فوسفات متجهة إلى الهند، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 498 راكب و10 سيارة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 418 راكبا و34 سيارة و24 شاحنة وغادرت العبارة الرياض وعلى متنها 549 راكبا و19 سيارة و4 شاحنات .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 100 سائح إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص .