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محافظ الشرقية يوجه بطبع شهادات تخرج الجامعة البريطانية على أوراق بردى

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محافظ الشرقية يوجه بطبع شهادات تخرج الجامعة البريطانية على أوراق بردى محافظ الشرقية يوجه بطبع شهادات تخرج الجامعة البريطانية على أوراق بردى
وافق الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على عمل نماذج شهادات تخرج الجامعة البريطانية بمصر من ورق البردى.

كان محافظ الشرقية أطلق دعوات لوزارتى التعليم العالى والعام بكتابة شهادات التخرج على ورق البردى، لإحياء تلك الصناعة التى تتميز بها المحافظة، والتى تعانى خلال السنوات الماضية من تدهور بسبب كساد سوق السياحة.

وتعتبر قرية طوخ القرمواص التابعة لمركز أبوكبير، هى رائدة تلك الصناعة، حيث تكتسى أرضيها بمزارع أوراق البردى والتى يقوم أهالى القرية باستخدامها فى تصنيع لوحات فنية وفرعونية لها شهرة واسعة بجميع البازارات السياحية بمصر والدول العربية والأجنبية.

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مصر 365