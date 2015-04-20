مدير آثار أسوان يؤكد سلامة معبد إدفو من أى تأثيرات لخفض المياه الجوفية

نفى نصر سلامة مدير منطقة آثار أسوان والنوبة ما أثير مؤخرا حول تهديد سلامة معبد إدفو بسبب وجود كراكات ومعدات ثقيلة بالقرب من المعبد لتنفيذ مشروع خفض المياه الجوفية داخله، والذى نفذته وزارة الآثار بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية خلال الفترة الماضية، مؤكدا سلامة المعبد من أى تأثيرات إثر تنفيذ المشروع.

وقال نصر - فى تصريح اليوم الاثنين - إن هذه المعدات والكراكات التى تم تداول صورها على أحد المواقع الإلكترونية تعود لنحو عام ونصف أثناء إتمام مشروع تخفيض المياه الجوفية داخل المعبد، والذى استهدف سحب وشفط المياه الجوفية للتخلص منها وتحويل مسارها إلى مناطق أخرى دون أى تأثير على الموقع الأثرى.

وأكد سلامة نجاح المشروع والذى ظهرت نتائجه سريعا فى وقف تسريبات المياه الجوفية إلى حوائط وجدران معبد إدفو والتى وصلت خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع متر، لافتا إلى أن المعدات والكراكات كانت مهمتها نقل معدات مشروع المياه الجوفية الذى تم تنفذه بهدف حماية موقع معبد إدفو وأنه لم يحدث على الإطلاق أى تاثيرات على حوائط أو جدران المعبد لأن المشروع كان ينفذ تحت رعاية وزارة الآثار.