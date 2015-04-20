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معاذ ابن الوادى الجديد يمثل مصر فى مؤتمر القلب الدولى ACC.15 أمريكا

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شارك الدكتور مؤمن معاذ رئيس قسم أمرض القلب بمستشفى الخارجة العام بالوادى الجديد فى مؤتمر القلب الدولى ACC.15 أمريكا_كاليفورنيا_سان ديجو والذى أقيم فى مدينة أثينا اليونانية على مدى اليومين الماضيينممثلا لمصر ومحافظة الوادى الجديد حيث أكد معاذ فى تصريحات صحفية أنه سعيد باختياره ممثلاً عن بصفة عامة فى هذا المؤتمر العلمى الهام وعن الوادى الجديد بصفة خاصة.

وأضاف معاذ إن المؤتمر تضمن استعراض كل هو جديد فى علاج أمراض القلب خاصة الأمراض الحديثة مثل ضيق الشرايين والأوعية الدموية المغذية للقلب الناتجة عن ارتفاع معدلات السكر والدهون والكوليسترول بالدم وطرق العلاج الحديثة والجراحات الدقيقة التى تجرى للقلب.

رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام خلال مشاركته بالمؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام خلال مشاركته بالمؤتمر

جانب من مؤتمر القلب الدولى ACC.15 أمريكا_كاليفورنيا_سان ديجو -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من مؤتمر القلب الدولى ACC.15 أمريكا_كاليفورنيا_سان ديجو

الدكتور مؤمن فى لقطة مع أحد أصدقائه بالمؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مؤمن فى لقطة مع أحد أصدقائه بالمؤتمر

سلفى مع المشاركين بالمؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
>

سلفى مع المشاركين بالمؤتمر

الدكتور مؤمن مع أحد المشاركين بالمؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مؤمن مع أحد المشاركين بالمؤتمر

الدكتور مؤمن يمثل مصر فى مؤتمر القلب الدولى -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مؤمن يمثل مصر فى مؤتمر القلب الدولى

الدكتور مؤمن وخلفة أحد الأجهزة الطبية -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مؤمن وخلفة أحد الأجهزة الطبية

الدكتور مؤمن معاذ رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور مؤمن معاذ رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام


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مصر 365

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