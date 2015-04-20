البلتاجى فى محاكمته: ما يحدث فى سيناء سيتوقف بعد تراجع السيسي عن “الانقلاب”

عرضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، مقاطع فيديو خاص بمحمد البلتاجى المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم العرب ببورسيعد.

وبدأت المحكمة بعرض المقطع الشهير للمتهم الذى قاله أثناء اعتصامه بميدان رابعة العدوية ، وجاء كالآتى :” ما يحدث في سيناء سيتوقف عند تراجع السيسي عن الإنقلاب”.

وبعد الانتهاء من المقطع الخاص بالمتهم ، وجهت المحكمة سؤالا إليه ، هل توافق على الاستجواب فأجاب المتهم “نعم” ، مؤكدا أن كل ما جاء بالفيديو معٌترف به ولا ينكره ، وفى هذه النقطة تدخل بشكل سريع محاميه اسامة الحلو وأثبت بمحضر الجلسة بإنه غير موافق على استجواب موكله محمد البلتاجى ، وبعدها أمر القاضى بإدخاله مرة ثانية للقفص الزجاجى ، ليطلب المتهم من القاضى أن يتحدث ويترافع بشكل شخصى عن نفسه ، وهو ما رفضه رئيس المحكمة .

وفى بداية اخراج البلتاجى من القفص الزجاجى تأخر قليلا ، مما اثار حفيظة القاضى ليتسأل عن من المتسبب فى تأخر خروج البلتاجى من القفص بالرغم من اصدار أمر من المحكمة ، ولكن لم أحد يرد على رئيس المحكمة ، وفور خروج المتهم من القفص قال لهيئة المحكمة “أنا مش هنط من القفص يا أفندم”.وقال اللة اكبر ورفع علامة رابعة.