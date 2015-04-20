بالأسماء.. مصرع 11 شخصًا وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد‎

لقي 11 شخص مصرعهم وأصيب 5 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري نقل محملة بالرخام قادمة من أسيوط عند الكيلو 80 بطريق الخارجة / الداخلة بمحافظة الوادي الجديد .

نتج عن الحادث وفاة كلا من : “أحمد ابو الوفا 37 سنة سائق , ابو بكر عبد الله 45 سنة , صابر محمود محمد 41 سنة من قرية القصر مركز الداخلة, اسعد صالح محمد 38 سنة من قرية القصر مركز الداخلة , عبد الرسول أحمد من قرية أسمنت , ماهرمحمد محمود 40 سنة , حمادة محمد جاد الرب , آيه محمد سنوسي , أحمد شفيق عبدالله , وزوجته هويدا محمد علي , وطفلته حبيبه أحمد شفيق ، وتم نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفي الداخلة المركزي، وإصابة 5 أشخاص تم تحويل أثنين لمستشفي أسيوط الجامعي وهم: “عبدالله شعراوي , محمود سيد عبد الكريم “، كما تم تحويل 3 أخرين لمستشفي الخارجة العام وهم كلا من ناصر سيد محمد , إسلام أحمد , أميرة محمود سيد .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتصرف .