وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى لبحث المتغيرات الإقليمية والدولية

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بانوس كامينوس وزير الدفاع لدولة اليونان الذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية الفريق أول ميخائيل كوستاراكوس فى زيارة رسمية تستغرق عده أيام .

وأجريت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون فى المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات .

وأكد وزير الدفاع اليونانى أن التعاون العسكرى مع القوات المسلحة المصرية ذو أهمية إستراتيجية بالنسبة لليونان كجزء من تعزيز قوى الإستقرار فى المنطقة .

من جانبه، أكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين البلدين .

>حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة .

وزير الدفاع اليونانى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى

>