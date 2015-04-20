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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى تهمة التخابر مع قطر لإعياء أحد المتهمين

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رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى تهمة التخابر مع قطر لإعياء أحد المتهمين رفع محاكمة مرسى و10 آخرين فى تهمة التخابر مع قطر لإعياء أحد المتهمين
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" والمتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى" و10 آخرين.

وتبين للمحكمة أثناء إثبات حضور المتهمين، أن المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل يجلس على أحد المقاعد داخل القفص، وأفاد الأمن بإنه بإحالة إعياء بسبب إضرابه عن الطعام وأمرت المحكمة باستدعاء طبيب لإجراء الكشف الطبى عليه لبيان مدى وعيه وإدراكه بالجلسة ورفعت المحكمة الجلسة فورا لحين إجراء الكشف الطبى عليه.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

بالفيديو والصور.. "بديع" يظهر للمرة الأولى خارج القفص بالبدلة الحمراء
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مصر 365

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