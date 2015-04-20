أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة التضامن تعلن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات 4 سبتمبر المقبل

Google+ Print
وزارة التضامن تعلن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات 4 سبتمبر المقبل وزارة التضامن تعلن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات 4 سبتمبر المقبل
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم سفر باقى رحلات حج الجمعيات فى الأيام التالية، مع تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية لتأدية فريضة الحج هذا العام، وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج.

وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مخاطبة المحافظات بشأن ترشيح المشرفين الذين سيتم اختيارهم لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية الفريضة، على أن تقوم كل محافظة بترشح المشرفين، وسيتم اختيارهم خلال الأيام المقبلة وفقا للضوابط والمعايير لضمان جودة الخدمة المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، وهى ألا يتجاوز سن المشرف 60 عامًا لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن من حق الجمعية المنوطة بتنظيم رحلة الحج أن ترشح مشرفا واحدا فقط، وأن يكون ترشحه بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع ضرورة تمثيل المشرفين ممن أقل من 45 عامًا، وسيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجا، إضافة إلى اختيار رئيس بعثة فى المحافظة التى يزيد عدد الحجاج بها عن 350 حاجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات