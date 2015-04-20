وزارة التضامن تعلن بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات 4 سبتمبر المقبل

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم سفر باقى رحلات حج الجمعيات فى الأيام التالية، مع تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج هذا العام، وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج.

وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مخاطبة المحافظات بشأن ترشيح المشرفين الذين سيتم اختيارهم لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال تأدية الفريضة، على أن تقوم كل محافظة بترشح المشرفين، وسيتم اختيارهم خلال الأيام المقبلة وفقا للضوابط والمعايير لضمان جودة الخدمة المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، وهى ألا يتجاوز سن المشرف 60 عامًا لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن من حق الجمعية المنوطة بتنظيم رحلة الحج أن ترشح مشرفا واحدا فقط، وأن يكون ترشحه بقرار من مجلس إدارة الجمعية مع ضرورة تمثيل المشرفين ممن أقل من 45 عامًا، وسيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجا، إضافة إلى اختيار رئيس بعثة فى المحافظة التى يزيد عدد الحجاج بها عن 350 حاجا.