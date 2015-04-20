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الجنايات تقضى بإعدام 22 متهما فى اقتحام قسم شرطة كرداسة

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الجنايات تقضى بإعدام 22 متهما فى اقتحام قسم شرطة كرداسة الجنايات تقضى بإعدام 22 متهما فى اقتحام قسم شرطة كرداسة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإعدام شنقا على 22 متهمًا 8 غيابيا و 14 حضوريا والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم رقم 23 الحدث فى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والتى واجه فيها المتهمون تهمة الهجوم على قسم شرطة كرداسة و اقتحامه وحرقه مساء يوم 3 يوليو من العام قبل الماضى.

عقدت جلسة النطق بالحكم بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5، بطريق إسكندرية الصحراوى، وبعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسينى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

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