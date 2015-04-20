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محلب يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لذوى الإعاقة بالقرية الذكية

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محلب يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لذوى الإعاقة بالقرية الذكية محلب يفتتح المؤتمر السنوى الرابع لذوى الإعاقة بالقرية الذكية
افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم، فعاليات المؤتمر والمعرض السنوى الرابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة بالقرية الذكية.

حضر الافتتاح وزير الاتصالات السابق المهندس عاطف حلمى ووزير الاتصالات والأسبق الدكتور محمد سالم، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات للخدمات المجتمعية، والمهندس خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون وهولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، والدكتور هشام قنديل الأمين العام للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، والسيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى.

وسيشهد المؤتمر إطلاق المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة، بجانب تكريم الفائزين بمسابقة تمكين للبرمجيات وتطبيقات التليفون المحمول لذوى الإعاقة، وتكريم خريجى برنامج التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل لذوى الإعاقة.


>- اليوم.. محلب يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويغادر مساءً لإندونيسيا
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