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تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين فى "اقتحام قسم العرب" لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين فى "اقتحام قسم العرب" لجلسة الغد تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين فى "اقتحام قسم العرب" لجلسة الغد
أرجأت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كل من المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرارها فى قضية التحريض على اقتحام قسم العرب ببورسعيد، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية و190 آخرين، لجلسة غد الثلاثاء، لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وشهدت جلسة اليوم، عرض 3 أسطوانات مدمجة، تتضمن تصريحات متعلقة بالمتهمين الثلاثة محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، وأمرت بإخراج المتهمين الثلاثة من القفص ليكونوا على مسافة قريبة من شاشة العرض، حيث ظهر "بديع" لأول مرة خارج القفص مرتديا البذلة الحمراء، وظهر كل من حجازى والبلتاجى مرتدين البذلة الزرقاء.

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مصر 365