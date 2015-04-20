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ضبط 93 قطعة حشيش والقبض على بائع متجول بحوزته 150 قرص تامول بسوهاج

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقادها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط وحدات المباحث بالمراكز والأقسام وأسفرت الجهود عن إلقاء القبض على الروبى والعكش وبيرة وبحوزتهم 63 قطعة حشيش وضبط بائع متجول وبحوزته 150 قرص تامول.

صورة لأحد المتهمين -اليوم السابع -4 -2015
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صورة لأحد المتهمين

وبالفحص تبين تمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج من ضبط حمد م ع وشهرته الروبى 34 عاما عامل ومقيم روافع القصير وبحوزته عدد " 21 " قطعة حشيش تزن حوالى 210ج ومبلغ مالى قدره 1420 جنيها وهاتف محمول وسبق اتهامه فى عدد "14" قضية ما بين سرقات بالإكراه وسرقات متنوعة وأقراص مخدرة وتحرر عن ذلك القضية رقم 2300 إدارى مركز سوهاج.

أحد المتهمين بعد ضبطه -اليوم السابع -4 -2015
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أحد المتهمين بعد ضبطه

وتم ضبط عمار ص وشهرته عمار العكش 21 عاما عامل ومقيم الصلعا مركز سوهاج وبحوزته عدد "25 " قطعة حشيش تزن حوالى 250 جراما وكذا مبلغ مالى قدره 455 جنيها وهاتف محمول ومطواة قرن غزال - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2148 إدارى مركز سوهاج.

كما تم ضبط ناصر ر وشهرته ناصر رمضان بيرة 20 عاما عامل زراعى ومقيم قلفاو مركز سوهاج وبحوزته عدد "17 " قطعة حشيش تزن حوالى 170ج وكذا مبلغ مالى قدره 240 جنيها وهاتف محمول تحرر عن ذلك المحضر رقم 2147 إدارى مركز سوهاج وتم ضبط أيمن ا 33 عاما بائع متجول ومقيم جزيرة شندويل وبحوزته عدد " 150 " قرص تامول وكذا مبلغ مالى قدره 580 جنيها وهاتف محمول - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2146 إدارى مركز سوهاج لسنة 2015.

أحد المتهمين -اليوم السابع -4 -2015
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أحد المتهمين

وفى مركز شرطة المراغة تمكن الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز من ضبط " 30 " قطعة حشيش تزن 250 جراما تقريبا حيازة المدعو مصطفى ع 24 عاطل ومقيم الكراعى دائرة مركز المراغة بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 1596 إدارى مركز المراغة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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