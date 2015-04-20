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إيداع متهمى قضية التخابر مع قطر قفص المحكمة

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إيداع متهمى قضية التخابر مع قطر قفص المحكمة إيداع متهمى قضية التخابر مع قطر قفص المحكمة
أًودع منذ قليل حرس محكمة جنايات القاهرة المتهمون فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، قفص الاتهام بقاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، تمهيداً لبدء جلسة اليوم والمخصصة لاستكمال فض الأحراز، ومن المنتظر أن يتم إيداع الرئيس الأسبق" محمد مرسى " تزامناً مع بدء الجلسة .
>وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

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مصر 365