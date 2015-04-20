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الدفاع بـ"اقتحام قسم العرب" يزعم: الفيديوهات الخاصة بالمتهمين "ممنتجة"

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الدفاع بـ"اقتحام قسم العرب" يزعم: الفيديوهات الخاصة بالمتهمين "ممنتجة" الدفاع بـ"اقتحام قسم العرب" يزعم: الفيديوهات الخاصة بالمتهمين "ممنتجة"
ادعى الدفاع الحاضر مع محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية "اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد"، عدم صحة الفيديوهات التى عرضت بجلسة المحاكمة اليوم، مؤكداً أنها شابها التركيب والإضافة والإزالة، وتداخل الفيديوهات فى الكثير من المقاطع.

ودفع فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية، خلال جلسة محاكمة بديع و190 آخرين فى قضية اقتحام قسم شرطة بورسعيد"، ببطلان استصدار إذن النيابة العامة، وبطلان محاضر الضبط والإحضار والتحريات، حيث إن قرار الضبط لم يتضمن الوقائع المذكورة بالقضية، وأن محضر التحريات لم يشمل تهم التجمهر والبلطجة والقتل والشروع فيه وأن سؤال المتهمين لم يذكر واقعة "التحريض اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد".

وعقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية كل من المشتشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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مصر 365