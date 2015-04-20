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مصر تعزي في ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

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مصر تعزي في ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية مصر تعزي في ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

صورة أرشيفية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي حكومة وشعباً لأسر ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى إيطاليا، داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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> وجدد المتحدث تأكيد مصر بضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما يحفظ أرواح الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الممكنة للحكومة الليبية الشرعية لضبط السواحل ومحاربة تلك الجماعات والتنظيمات المتورطة في الاتجار في البشر والقيام بعمليات الهجرة غير الشرعية مقابل مكاسب مادية.

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