الخارجية تدين مقتل المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان، اليوم الاثنين، تدين فيه بشدة ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو تظهر حادث القتل البشع الذي تعرض له عدد من المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش.

وجاء في نص البيان، “تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابي والتضامن الكامل مع الحكومة والشعب الإثيوبي الشقيق في هذا المصاب الأليم في حالة ثبوته، فإنها تجدد التأكيد علي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بالتصدي بالجدية اللازمة للتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتقديم الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتها”.

وأضاف البيان، “لا شك أن تعامل المجتمع الدولي بجدية مع حادث قتل المواطنين المصريين الإرهابي البشع، كان من شأنه منع تكرار مثل هذه الجرائم النكراء، وفي هذا الصدد، فإننا نجدد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق السلاح والتمويل للتنظيمات الإرهابية لمنع استشرائها في ليبيا وفي مناطق أخرى في المنطقة وتجنب ارتكاب مجازر وجرائم إضافية بشعة بحق المدنيين الأبرياء”.