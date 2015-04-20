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الخارجية تدين مقتل المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش

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الخارجية تدين مقتل المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش الخارجية تدين مقتل المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش

مبنى وزارة الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان، اليوم الاثنين، تدين فيه بشدة ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع تظهر حادث القتل البشع الذي تعرض له عدد من المواطنين الإثيوبيين على يد تنظيم داعش.

وجاء في نص البيان، “تعرب جمهورية العربية عن خالص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابي والتضامن الكامل مع والشعب الإثيوبي الشقيق في هذا المصاب الأليم في حالة ثبوته، فإنها تجدد التأكيد علي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بالتصدي بالجدية اللازمة للتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتقديم الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا للاضطلاع بمسئولياتها”.

وأضاف البيان، “لا شك أن تعامل المجتمع الدولي بجدية مع حادث قتل المواطنين المصريين الإرهابي البشع، كان من شأنه منع تكرار مثل هذه الجرائم النكراء، وفي هذا الصدد، فإننا نجدد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق السلاح والتمويل للتنظيمات الإرهابية لمنع استشرائها في ليبيا وفي مناطق أخرى في المنطقة وتجنب ارتكاب مجازر وجرائم إضافية بشعة بحق المدنيين الأبرياء”.

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