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استشهاد ضابط وجنديين من القوات المسلحة وإصابة آخر في تفجير مدرعتهم بشمال سيناء

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استشهاد ضابط وجنديين من القوات المسلحة وإصابة آخر في تفجير مدرعتهم بشمال سيناء استشهاد ضابط وجنديين من القوات المسلحة وإصابة آخر في تفجير مدرعتهم بشمال سيناء

المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير

أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عن استشهاد ضابط ومجنديين من القوات المسلحة وإصابة جندي آخر إثر تفجير عبوة ناسفة بمدرعتهم أثناء قيام بعملية أمنية، فجر اليوم، بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه “أثناء قيام عناصر القوات المسلحة البواسل بواجبهم الوطنى فى ملاحقة المهربين والعناصر الإجرامية على خط الحدود الدولية على الإتجاه الشمالى الشرقى، فجر اليوم، قامت العناصر الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة فى أحد مركبات قوة المداهمة ، مما أسفر عن استشهاد ضابط وجنديين من أبطال القوات المسلحة وإصابة جندى آخر.

وأضاف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء الأبرار ، داعين المولى – عز وجل – أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة.

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